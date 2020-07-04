04.07.2020, 10:50
ФОТО | На перекрестке Гонсиори и Пронкси столкнулись два автомобиля, пострадал человек
В пятницу около 21:00 на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси в центре Таллинна столкнулись два автомобиля.
В пятницу около 21:00 на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси в центре Таллинна столкнулись два автомобиля.
Согласно первоначальным данным, пострадал один человек.
Движение было нарушено. Детали инцидента выясняются.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Реакция Кремля на пьяное ДТП Ефремова
Дождались: жесткая реакция Родниной на аварию с Ефремовым
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика