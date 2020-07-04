04.07.2020, 10:50
ФОТО | На перекрестке Гонсиори и Пронкси столкнулись два автомобиля, пострадал человек
В пятницу около 21:00 на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси в центре Таллинна столкнулись два автомобиля.
В пятницу около 21:00 на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси в центре Таллинна столкнулись два автомобиля.
Согласно первоначальным данным, пострадал один человек.
Движение было нарушено. Детали инцидента выясняются.
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