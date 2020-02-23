ФОТО: На пароме Baltic Queen женщина разбила голову

Вчера вечером на пароме Baltic Queen, следовавшем в Швецию, произошел неприятный инцидент.
Как сообщила пресс-секретарь Tallink Катри Линк, в субботу в 19:35 на пароме Baltic Queen гражданка Швеции 1942 года рождения упала с лестницы и получила травму головы.
Медицинский персонал парома сразу же оказал потерпевшей первую помощь, но поскольку речь идет о травме головы у пожилой женщины, то было решено пострадавшую эвакуировать. В 22:50 женщину на вертолете доставили в больницу Турку. К моменту прибытия вертолета ее состояние было стабильным.
По словам Линк, ситуации, к разрешению которых привлекается воздушный транспорт, происходят на паромах Tallink раз или два в месяц.
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