08.07.2020, 16:57

ФОТО | На Палдиском шоссе обрушилась троллейбусная контактная линия, пострадал автомобиль

Встал троллейбус номер 1
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Paldiski maanteel kukkusid trolli kontaktliinid sõiduteele. Foto: Jaanus Lensment

Полиция сообщила, что на Палдиском шоссе по направлению к центру города (перед перекрестком с улицей Сыле) обрушилась троллейбусная контактная линия.

При обрушении пострадал один легковой автомобиль.

Полиция просит водителей быть особо внимательными при движении в этом районе, а при возможности выбирать другой путь.

"Пока трудно сказать, как долго будут стоять троллейбусы", — сообщили из предприятия AS Tallinna linnatransport. Авария касается движения только одного троллейбусного маршрута — первого.

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