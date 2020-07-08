ФОТО | На Палдиском шоссе обрушилась троллейбусная контактная линия, пострадал автомобиль

При обрушении пострадал один легковой автомобиль.

Полиция просит водителей быть особо внимательными при движении в этом районе, а при возможности выбирать другой путь.

"Пока трудно сказать, как долго будут стоять троллейбусы", — сообщили из предприятия AS Tallinna linnatransport. Авария касается движения только одного троллейбусного маршрута — первого.