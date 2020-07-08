08.07.2020, 16:57
ФОТО | На Палдиском шоссе обрушилась троллейбусная контактная линия, пострадал автомобиль
Встал троллейбус номер 1
Полиция сообщила, что на Палдиском шоссе по направлению к центру города (перед перекрестком с улицей Сыле) обрушилась троллейбусная контактная линия.
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