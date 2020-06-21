ФОТО | На озере Выртсъярв упал за борт и утонул мужчина

Центр тревоги получил сообщение о несчастье в 18.53 субботы. Находившийся в лодке третий мужчина помог одному из упавших в воду выбраться, но второго спасти не удалось.

Спасатели вечером начали поиски утонувшего, но они результатов не дали. Сегодня с утра к операции присоединились водолазы. Поиски осложняет то обстоятельство, что неизвестно точное место, где утонул мужчина.

По предварительным данным, к несчастью привел сильный ветер, вызвавший на озере волнение.