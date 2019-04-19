ФОТО: На острове Прангли пьяный мужчина подстрелил собаку, животное в критическом состоянии

Прибыв на место происшествия, полицейские застали трех мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчины выпивали на хуторе, когда два находившиеся там собаки затеяли драку.

Они стали разнимать собак, и одна из них укусила 53-летнего мужчину, после чего тот схватил свое охотничье ружье и выстрелил в животное.

Мужчина имел права на владение оружием и добровольно сдал ружье, а также другое оружие и патроны, находившиеся на хуторе, полиции на хранение.

Выстрел попал собаке в челюсть. Трезвый брат владельца собаки не смог дозвониться до ветеринара и пообещал полицейском, что утром найдет помощь животному.

Эстонский союз защиты животных сообщил, что собака сейчас находится в ветклинике в критическом состоянии. Союз узнал о животном, когда его увидел сосед и сообщил об этом: "Челюстная кость раскрошена надвое, язык поврежден, зубы разбиты".

7-летний пес Микк останется под присмотром Эстонского союза защиты животных пока не прояснятся все детали инцидента. Союз также требует объяснений от полицейских, которые не транспортировали собаку на материк сразу после инцидента.