03.06.2020, 12:54
ФОТО | На Нарвском шоссе в центре Таллинна произошло ДТП с летальным исходом(3)
На Нарвском шоссе в центре Таллинна, напротив банка Coop (Нарва маантеэ, 4) после полудня произошло ДТП с летальным исходом.
На Нарвском шоссе в центре Таллинна, напротив банка Coop (Нарва маантеэ, 4) после полудня произошло ДТП с летальным исходом.
Центр тревоги в 12:06 получил сообщение, что на Нарвсокм шоссе был сбит пешеход, 82-летняя женщина, которая скончалась на месте.
Согласно данным Delfi, на месте происшествия три полицейских машины, скорая помощь и десяток полицейских. Проезд по Нарва маантеэ в сторону Пирита затруднен, но трамвайное движение не нарушено.
Полиция сообщила, что детали инцидента выясняются.
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