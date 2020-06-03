03.06.2020, 12:54

ФОТО | На Нарвском шоссе в центре Таллинна произошло ДТП с летальным исходом

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Foto: Jaanus Lensment

На Нарвском шоссе в центре Таллинна, напротив банка Coop (Нарва маантеэ, 4) после полудня произошло ДТП с летальным исходом.

Центр тревоги в 12:06 получил сообщение, что на Нарвсокм шоссе был сбит пешеход, 82-летняя женщина, которая скончалась на месте.

Согласно данным Delfi, на месте происшествия три полицейских машины, скорая помощь и десяток полицейских. Проезд по Нарва маантеэ в сторону Пирита затруднен, но трамвайное движение не нарушено.

Полиция сообщила, что детали инцидента выясняются.

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