ФОТО | На Нарвском шоссе в центре Таллинна произошло ДТП с летальным исходом

Центр тревоги в 12:06 получил сообщение, что на Нарвсокм шоссе был сбит пешеход, 82-летняя женщина, которая скончалась на месте.

Согласно данным Delfi, на месте происшествия три полицейских машины, скорая помощь и десяток полицейских. Проезд по Нарва маантеэ в сторону Пирита затруднен, но трамвайное движение не нарушено.

Полиция сообщила, что детали инцидента выясняются.