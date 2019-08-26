ФОТО: На Нарвском шоссе столкнулись трамвай и автомобиль, движение нарушено

Полиция просит водителей избегать район ДТП, так как там серьезно нарушено движение. На Нарвском шоссе уже образовалась пробка, трамвайное движение встало.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Анника Максимов сообщила Delfi, что водитель автомобиля Volvo выехал на красный сигнал светофора на перекресток и врезался в ехавший трамвай.

Сейчас все три полосы движения в сторону Ласнамяэ закрыты, в сторону центра города можно проехать только по одной полосе. На месте работают регулировщики.