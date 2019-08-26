ФОТО: На Нарвском шоссе столкнулись трамвай и автомобиль, движение нарушено
В понедельник около 16:00 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Поска в центре Таллинна столкнулись трамвай и легковой автомобиль.
В понедельник около 16:00 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Поска в центре Таллинна столкнулись трамвай и легковой автомобиль.
Полиция просит водителей избегать район ДТП, так как там серьезно нарушено движение. На Нарвском шоссе уже образовалась пробка, трамвайное движение встало.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Анника Максимов сообщила Delfi, что водитель автомобиля Volvo выехал на красный сигнал светофора на перекресток и врезался в ехавший трамвай.
Сейчас все три полосы движения в сторону Ласнамяэ закрыты, в сторону центра города можно проехать только по одной полосе. На месте работают регулировщики.
J. Poska trammipeatuse juures on toimunud liiklusõnnetus. Trammiliiklus seisab. Võimalusel vältida piirkonda.— Politsei (@Politsei) August 26, 2019
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