ФОТО: На Мустамяэ теэ столкнулись мотоцикл и легковушка, серьезно пострадал мотоциклист

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Õnnetus Mustamäe teel Foto: Delfi lugeja

В понедельник вечером произошло ДТП на перекрестке улиц Мустамяэ и Вильде в Таллинне.