19.08.2019, 19:18
ФОТО: На Мустамяэ теэ столкнулись мотоцикл и легковушка, серьезно пострадал мотоциклист
В понедельник вечером произошло ДТП на перекрестке улиц Мустамяэ и Вильде в Таллинне.
В понедельник вечером произошло ДТП на перекрестке улиц Мустамяэ и Вильде в Таллинне.
На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате серьезно пострадал мотоциклист.
Детали инцидента выясняются.
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