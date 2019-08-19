19.08.2019, 19:18

ФОТО: На Мустамяэ теэ столкнулись мотоцикл и легковушка, серьезно пострадал мотоциклист


rus.delfi.ee
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Õnnetus Mustamäe teel
Õnnetus Mustamäe teelFoto: Delfi lugeja

В понедельник вечером произошло ДТП на перекрестке улиц Мустамяэ и Вильде в Таллинне.

На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате серьезно пострадал мотоциклист.

Детали инцидента выясняются.

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