19.08.2019, 19:18
ФОТО: На Мустамяэ теэ столкнулись мотоцикл и легковушка, серьезно пострадал мотоциклист(2)
В понедельник вечером произошло ДТП на перекрестке улиц Мустамяэ и Вильде в Таллинне.
В понедельник вечером произошло ДТП на перекрестке улиц Мустамяэ и Вильде в Таллинне.
На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате серьезно пострадал мотоциклист.
Детали инцидента выясняются.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Эксперты рассказали, как заряжать смартфон правильно
Неожиданным способом очистила сковороду до блеска
Яркий нокаут Алимханулы заставил вспомнить о Тайсоне
Как российский бокс теряет позиции. Продолжение расследования