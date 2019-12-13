ФОТО | На Лаагна теэ столкнулись автобус и BMW

Сегодня вечером в Ласнамяэ столкнулись автомобиль BMW и рейсовый автобус. Что именно произошло, не совсем ясно, но если судить по открывающейся на месте происшествия картине, автобус врезался в легковушку сзади.
Сегодня вечером в Ласнамяэ столкнулись автомобиль BMW и рейсовый автобус. Что именно произошло, не совсем ясно, но если судить по открывающейся на месте происшествия картине, автобус врезался в легковушку сзади.
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