13.12.2019, 20:31

ФОТО | На Лаагна теэ столкнулись автобус и BMW

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EST 10
Galerii: 12 pilti
Foto: Priit Simson

Сегодня вечером в Ласнамяэ столкнулись автомобиль BMW и рейсовый автобус. Что именно произошло, не совсем ясно, но если судить по открывающейся на месте происшествия картине, автобус врезался в легковушку сзади.

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