08.02.2021, 16:30
ФОТО | На Лаагна теэ перевернулся автомобиль
В Ласнамяэ на Лаагна теэ поблизости от моста Варраку автомобиль Ford Focus съехал с дороги и приземлился на крышу.
В Ласнамяэ на Лаагна теэ поблизости от моста Варраку автомобиль Ford Focus съехал с дороги и приземлился на крышу.
В ДТП никто не пострадал. Находившиеся в автомобиле люди сами выбрались из машины.
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