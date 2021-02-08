08.02.2021, 16:30

ФОТО | На Лаагна теэ перевернулся автомобиль


EST
ФОТО | На Лаагна теэ перевернулся автомобиль
Foto: Janar Rebane

В Ласнамяэ на Лаагна теэ поблизости от моста Варраку автомобиль Ford Focus съехал с дороги и приземлился на крышу.

В ДТП никто не пострадал. Находившиеся в автомобиле люди сами выбрались из машины.

Читайте также: