06.02.2021, 13:48
ФОТО | На Лаагна теэ машина не справилась с управлением и перевернулась на крышу(7)
В Ласнамяэ по Лаагна теэ нужно передвигаться крайне осторожно — сегодня утром две машины выехали с дороги. Один автомобилист оказался в сугробе, другой перевернулся на крышу.
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