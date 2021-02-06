ФОТО | На Лаагна теэ машина не справилась с управлением и перевернулась на крышу

Авария произошла сегодня в 10:20. Автомобиль Audi A4 выехал с проезжей части из-за скользкой дороги. Второй автомобиль, Toyota Avensis, проезжал рядом и въехал в сугроб. Машины не столкнулись и водители не пострадали.

Полиция напоминает, что зимой нужно всегда оценивать дорожную ситуацию, так как есть большая вероятность, что трасса скользкая. Нужно выбирать подходящую скорость и держать дистанцию.