01.09.2020, 19:56

ФОТО | На корабле в порту Ноблесснер случился пожар

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Noblessneri sadamas põles vana laev Foto: Jaanus Lensment

Сегодня вечером спасателей вызвали в таллиннский порт Ноблесснер, где горело старый корабль.

Сообщение о пожаре поступило в 19 часов, час спустя очаг возгорания был локализован.

Людей на борту не было. Речь идет о старом военном корабле, который был выведен из эксплуатации.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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