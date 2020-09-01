ФОТО | На корабле в порту Ноблесснер случился пожар

Сегодня вечером спасателей вызвали в таллиннский порт Ноблесснер, где горело старый корабль.
Сообщение о пожаре поступило в 19 часов, час спустя очаг возгорания был локализован.
Людей на борту не было. Речь идет о старом военном корабле, который был выведен из эксплуатации.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Отличить грипп от КОВИД можно по одному симптому
В Риге открылся самый большой в Латвии магазин SINSAY
Дома у свекрови всегда приятно пахнет. Она дала мне рецепт смеси
Кем оказался водитель, погибший в ДТП с участием пьяного Ефремова