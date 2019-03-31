ФОТО: На Коплиских линиях горит заброшенный дом

В Таллинне в Копли на 5-й линии горит заброшенный жилой дом царских времен. Здание очень сильно пострадало.
Пресс-секретарь Спасательного департамента Марианн Мяэотс сказала Delfi, что сообщение о пожаре поступило еще чуть позже 2 часов ночи и работы по тушению к настоящему моменту длятся более шести часов.
По-прежнему открывают для тушения конструкции здания.
Здание является частью исторического заводского городка, но находится в стороне от строящихся и реставрирующихся сейчас зданий, опасности распространения огня нет.
Тушащие огонь команды менялись, в пиковый момент на месте были четыре спасательные машины и специальная техника.
Людей в горящем здании не нашли. Также пока неизвестна причина пожара.