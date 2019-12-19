ФОТО | На Клоогаском шоссе произошло серьезное ДТП: столкнулись два 61-летних водителя, движение нарушено(3)
В четверг около 14:00 на Клоогаском шоссе вблизи Илманду произошло серьезное ДТП. Пострадали водители двух автомобилей, движение нарушено.
В четверг около 14:00 на Клоогаском шоссе вблизи Илманду произошло серьезное ДТП. Пострадали водители двух автомобилей, движение нарушено.
ДТП произошло на 12 километре шоссе Клоогаранна. В 14:45 на месте происшествия было много полицейских машин. Центр тревоги рассматривает случай как серьезный.
Полиция сообщила, что столкнулись Renault Clio и Toyota. Зв рулем Toyota находился 61-летний мужчина, а за рулем Renault — 61-летняя женщина. Мужчину скорая помощь осмотрела на месте, женщину доставили в больницу.
На аднный момент движение нарушено, так как пострадавшие автомобили еще не убрали с дороги. Полиция регулирует движение.
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