24.11.2019, 15:59
ФОТО | На кивиылиском химпредприятии произошел пожар
Сегодня утром на химпредприятии Kiviõli Keemiatööstus, огонь распространился
Сегодня утром на химпредприятии Kiviõli Keemiatööstus, огонь распространился
Сегодня в 6:14 в Центр тревоги поступил сигнал о возгорании на Kiviõli Keemiatööstus.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили возгорание на 5 этаже. Огонь быстро распространялся через вентиляцию, на внешнем фасаде вентиляционных труб был виден огонь.
Из здания эвакуировали всех людей. Пожар был локализован в 10:17. Пожарные вскрыли всю вентиляционную систему. В 11:55 пожар был потушен. Люди не пострадали.
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