ФОТО | На кивиылиском химпредприятии произошел пожар

Сегодня в 6:14 в Центр тревоги поступил сигнал о возгорании на Kiviõli Keemiatööstus.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили возгорание на 5 этаже. Огонь быстро распространялся через вентиляцию, на внешнем фасаде вентиляционных труб был виден огонь.

Из здания эвакуировали всех людей. Пожар был локализован в 10:17. Пожарные вскрыли всю вентиляционную систему. В 11:55 пожар был потушен. Люди не пострадали.