21.02.2019, 15:30

ФОТО: На карьере Мяннику автомобиль провалился под лед. Владелец с товарищами пошел его вытаскивать

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rus.delfi.ee
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Galerii: 12 pilti
Foto: Andres Putting

Вчера вечером на карьере Мяннику автомобиль провалился под лед.

Владелец, разумеется, не захотел оставлять его так, сегодня он вернулся с друзьями, чтобы вытащить машину. Взяли опоры, пилу, лопату и веревки и потащили!

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