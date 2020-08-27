ФОТО | На Хийумаа сотрудник волостной управы жестоко убил лисенка, полюбившегося местным жителям. Город скорбит

Лисенок, которого дети прозвали Репсу, жил вместе с мамой-лисой под фундаментом склада виллы в порту Кярдла. Сегодня животных там нет, но есть две зажженные свечи, фотография и цветы в память о лисенке. Животное не боялось людей и часто сидело около местных магазинов, иногда даже заходило внутрь, радуя местных жителей и гостей города, которые охотно его фотографировали и давали лакомства.

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Как утверждает Союз защиты животных Эстонии, в среду сотрудник волостной управы Хийумаа Тоомас Ваннас загнал лисенка в небольшое помещение по ремонт велосипедов в спортивном магазине Kerttu и в течение нескольких минут жестоко убивал животное молотком. В магазине якобы в тот момент находились дети, для которых происходящее было настоящим шоком. Из подсобки Ваннас вышел с окровавленным трупом лисенка в коробке, а сотруднице магазина пришлось убирать следы крови с пола.

Союз заявил, что Ваннас подтвердил им, что убил лисенка, так как он уверен в том, что животное представляло опасность для людей. Союз же возражает, что в Кярдла рядом с людьми живет много лисиц, и они, а уж тем более их детеныши, не представляют для человека больше опасности, чем кошка или собака.

Сам Тоомас Ваннас не стал комментировать произошедшее Delfi. Как сообщил Союз защиты животных Эстонии, из волостной управы Хийумаа им ответили, что волость на основе объяснительного письма Ваннаса решит, что делать: получит ли он выговор, какое другое наказание или же вообще не будет наказан.

Старейшина подволости Кярдла Лаури Прейманн принес извинения за данный случай, "которому нет оправдания". Волостная и подволостная управы выяснят детали инцидента, на основе чего будет вынесено решение в отношении сотрудника, а также пересомтрит рабочие процедуры.