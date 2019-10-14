ФОТО | На границе задержали жительницу Нарвы, пытавшуюся провезти в Россию 24 кг бюстгальтеров

В двух сумках женщина перемещала без малого 24 килограмма бюстгальтеров. Общее количество товара составило 279 штук.

"От гражданки было получено письменное объяснение, в котором она сообщила, что товар купила на распродаже в одном из магазинов города Нарвы", — говорит начальник таможенного поста МАПП Ивангород Эдуард Пронькин.

Сумма покупки составила 430 евро. По словам женщины, товар предназначался в подарок родным, поскольку ей не подошел размер.

"Количество перемещаемого товара указывало на то, что он не предназначен для личного пользования и должен быть задекларирован в общем порядке", — сообщил начальник таможенного поста.

В действиях жительницы сопредельного государства усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. По данному факту Кингисеппской таможней проводятся необходимые процессуальные действия.





Северо-Западное таможенное управление



