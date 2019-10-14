ФОТО | На границе задержали жительницу Нарвы, пытавшуюся провезти в Россию 24 кг бюстгальтеров(39)
Жительница эстонского города Нарвы направлялась из Эстонии в Россию. Прибыв на таможенный пост МАПП Ивангород для прохождения таможенного контроля, во время устного опроса, проводимого инспектором таможенного поста, она заявила, что не имеет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме. Однако когда был произведен осмотр ее транспортного средства, выяснилось обратное, сообщает Северо-Западное таможенное управление РФ.
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