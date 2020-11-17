17.11.2020, 22:35

ФОТО | На границе в Ивангороде обнаружили более 390 пачек сигарет, спрятанных в тайниках следовавшего в Эстонию поезда


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ФОТО | На границе в Ивангороде обнаружили более 390 пачек сигарет, спрятанных в тайниках следовавшего в Эстонию поезда
sztu.customs.gov.ru

Сотрудники Кингисеппской таможни обнаружили 44 блока сигарет в тацниках вагонов железнодорожного состава на участке российско-эстонской границы, сообщает Северо-Западное таможенное управление РФ.

Незаконно перемещаемые табачные изделия выявлены сотрудниками Кингисеппской таможни совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на таможенном посту ЖДПП Ивангород.

Белорусские сигареты марки ”NZ Gold” были спрятаны в трех пустых вагонах, следовавших из России в Эстонию.

Контрабанда перемещалась в технических полостях вагона, а образовавшиеся отверстия были заглушены монтажной пеной.

Товар изъят. Идет выяснение всех обстоятельств дела.


sztu.customs.gov.ru


sztu.customs.gov.ru


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