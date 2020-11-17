ФОТО | На границе в Ивангороде обнаружили более 390 пачек сигарет, спрятанных в тайниках следовавшего в Эстонию поезда

Незаконно перемещаемые табачные изделия выявлены сотрудниками Кингисеппской таможни совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБРоссии г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на таможенном посту ЖДПП Ивангород.
Белорусские сигареты марки ”NZ Gold” были спрятаны в трех пустых вагонах, следовавших из России в Эстонию.
Контрабанда перемещалась в технических полостях вагона, а образовавшиеся отверстия были заглушены монтажной пеной.
Товар изъят. Идет выяснение всех обстоятельств дела.
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