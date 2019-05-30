ФОТО: На границе с Латвией задержан водитель с килограммом кокаина

За рулем автомобиля Mercedes-Benz с немецкими регистрационными номерами находился 34-летний гражданин Эстонии.

Содержащие кокаин упаковки были облиты машинным маслом, чтобы вещество не смогла найти служебная собака.

По словам руководителя отдела по борьбе с наркотиками MTA Рауля Коппельмаа, упразднение пограничного контроля не означает отмену проверки ввозимых и вывозимых товаров и грузов на предмет контрабанды.

Прокурор Вахура Верте отмечает, что в последние годы как в Эстонии, так и в Европе количество обращающегося кокаина выросло и по количеству, и по качеству.

«Если еще несколько лет назад обнаружение пары сотен граммов кокаина было событием, то за последние пару лет всё чаще задерживаются лица с килограммом или более».

Верте добавил, что грамм кокаина в зависимости от чистоты может стоить до 150 евро.

Водитель-контрабандист по решению Пярнуского уездного суда арестован, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.