ФОТО | На границе с Эстонией за контрабанду ювелирных украшений задержана гражданка России

Рыночная стоимость браслетов, колец и других ювелирных изделий составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере пресекли сотрудники Псковской таможни во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Псковской области на таможенном посту МАПП Шумилкино на российско-эстонской границе.

По результатам проведенных проверочных мероприятий Псковской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере).

Фото: Северо-Западное таможенное управление





Фото: Северо-Западное таможенное управление