ФОТО | На границе с Эстонией за контрабанду ювелирных украшений задержана гражданка России

43 ювелирных предмета из драгоценных металлов выявлено при незаконном перемещении гражданкой Российской Федерации, следовавшей в пассажирском рейсовом автобусе ”Рига — Санкт-Петербург”, сообщает Псковская таможня.
Рыночная стоимость браслетов, колец и других ювелирных изделий составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.
Контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере пресекли сотрудники Псковской таможни во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Псковской области на таможенном посту МАПП Шумилкино на российско-эстонской границе.
По результатам проведенных проверочных мероприятий Псковской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере).
Единовременные выплаты пенсионерам 1953-1967 года рождения
Чем рискуют пенсионеры, которые не спешат снимать деньги с карт
Родители Влада Бахова получили результаты экспертизы останков
Какие алименты получают дети Аршавина, Кержакова и Головина