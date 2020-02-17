17.02.2020, 19:10

ФОТО | На границе с Эстонией за контрабанду ювелирных украшений задержана гражданка России


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ФОТО | На границе с Эстонией за контрабанду ювелирных украшений задержана гражданка России
Фото: Северо-Западное таможенное управление

43 ювелирных предмета из драгоценных металлов выявлено при незаконном перемещении гражданкой Российской Федерации, следовавшей в пассажирском рейсовом автобусе ”Рига — Санкт-Петербург”, сообщает Псковская таможня.

Рыночная стоимость браслетов, колец и других ювелирных изделий составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере пресекли сотрудники Псковской таможни во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Псковской области на таможенном посту МАПП Шумилкино на российско-эстонской границе.

По результатам проведенных проверочных мероприятий Псковской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере).

Фото: Северо-Западное таможенное управление


Фото: Северо-Западное таможенное управление
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