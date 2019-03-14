ФОТО: На Гонсиори столкнулись Lexus и Mercedes — водителю стало плохо за рулем

В центре Таллинна сегодня произошло ДТП, когда одному водителю пришлось помогать выбраться из машины. Скорой помощи пришлось вмешаться, потому что у одного водителя, очевидно, произошло нарушение здоровья.
Полиция сообщила, что сегодня в 13:25 в Центр тревоги сообщили, что в Таллинне на улице Гонсиори произошло ДТП. По первоначальным данным, автомобиль Lexus врезался сзади в ожидавший зеленого света Mercedes-Benz. Скорая помощь доставила управлявшего Lexus 44-летнего мужчину в больницу. Возможно, что у него за рулем произошло нарушение здоровья. Водители обоих автомобилей были трезвы. Движение на месте происшествия немного нарушено.