ФОТО: На Гонсиори столкнулись Lexus и Mercedes — водителю стало плохо за рулем

Полиция сообщила, что сегодня в 13:25 в Центр тревоги сообщили, что в Таллинне на улице Гонсиори произошло ДТП. По первоначальным данным, автомобиль Lexus врезался сзади в ожидавший зеленого света Mercedes-Benz. Скорая помощь доставила управлявшего Lexus 44-летнего мужчину в больницу. Возможно, что у него за рулем произошло нарушение здоровья. Водители обоих автомобилей были трезвы. Движение на месте происшествия немного нарушено.

Delfi lugeja