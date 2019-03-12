ФОТО | "Мы еще не допили пиво". В Таллинне двое мужчин оказались запертыми в строительном магазине после закрытия, но попросили патруль не торопиться

На прошлой неделе двое мужчин оказались запертыми в одном из строительных магазинов Таллинна после его закрытия. К счастью мужчин, там же находится R-Kiosk, в холодильнике которого они нашли пиво.
Как именно все произошло, непонятно, но в определений момент двое посетителей магазина неожиданно обнаружили, что находятся одни посреди пустого зала. Кассиров и остального персонала в магазине также уже не было.
Звонок в МуПо поступил чуть позже 22 часов. Звонивший сообщил, что заперт в строительном магазине, но попросил патруль не торопиться, чтобы они с другом успели выпить пиво, которое взяли в киоске.
Когда патруль прибыл на месте, в магазине уже находились как представитель охранной фирмы, так и заведующий магазином. Посетители и представители магазина урегулировали ситуацию мирным путем.