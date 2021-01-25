ФОТО | Мужчина залил кровью весь автобус — на него напали

Сегодня днем пользователи Facebook поделились снимками, на которых видна кровь на полу и сиденьях таллиннского автобуса.
RusDelfi отправил фотографии в Департамент полиции и погранохраны с запросом: что произошло?
"Сегодня в первой половине дня полиции сообщили об окровавленном человеке на улице Сыле. По словам мужчины, он стал жертвой нападения и уехал с места происшествия на автобусе. Позже скорая помощь доставила его в больницу", — ответила пресс-секретарь полиции Виктория Корпан.
Подробности происшествия выяснит уголовное делопроизводство.
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