ФОТО | Мужчина угрожал оружием на улице Таллинна

В пятницу вечером столичная полиция получила вызов на улицу Ситси, где мужчина угрожал кому-то оружием.
Стражи порядка восприняли сигнал со всей серьезностью, к 20 часам на месте инцидента можно было увидеть восемь автомобилей полиции. Прибыл также спецназ.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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