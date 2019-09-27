27.09.2019, 21:04

ФОТО | Мужчина угрожал оружием на улице Таллинна

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rus.delfi.ee
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Galerii: 10 pilti
Foto: Priit Simson

В пятницу вечером столичная полиция получила вызов на улицу Ситси, где мужчина угрожал кому-то оружием.

Стражи порядка восприняли сигнал со всей серьезностью, к 20 часам на месте инцидента можно было увидеть восемь автомобилей полиции. Прибыл также спецназ.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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