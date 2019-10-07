07.10.2019, 13:10
ФОТО: Мужчина уехал на ПМЖ в Португалию и перестал выходить на связь. Полиция просит помощи(5)
Полиция ищет информацию о местонахождении 37-летнего Каури, который отправился на ПМЖ в Португалию (регион Алгарве), но перестал выходить на связь с близкими.
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