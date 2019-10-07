ФОТО: Мужчина уехал на ПМЖ в Португалию и перестал выходить на связь. Полиция просит помощи

Последний раз он вышел на связь в середине августа. В Алгарве его также никто не видел. Поиски ведет и местная полиция.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить об этом по номерам 730 8676, 112 или имейлу louna.vihje@politsei.ee

При необходимости анонимность гарантирована.