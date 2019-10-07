07.10.2019, 13:10

ФОТО: Мужчина уехал на ПМЖ в Португалию и перестал выходить на связь. Полиция просит помощи

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Мужчина уехал на ПМЖ в Португалию и перестал выходить на связь. Полиция просит помощи
PPA

Полиция ищет информацию о местонахождении 37-летнего Каури, который отправился на ПМЖ в Португалию (регион Алгарве), но перестал выходить на связь с близкими.

Последний раз он вышел на связь в середине августа. В Алгарве его также никто не видел. Поиски ведет и местная полиция.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить об этом по номерам 730 8676, 112 или имейлу louna.vihje@politsei.ee

При необходимости анонимность гарантирована.

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