ФОТО: Мужчина, убивший во время пьянки соседа, предстал перед судом

Следующее заседание состоится 28 октября.

Согласно обвинению, 4 августа 2019 года обвиняемый употреблял в своей квартире алкоголь вместе с соседом. В ходе совместного распития горячительных напитков между мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого 63-летний обвиняемый ударил 52-летнего потерпевшего ножом. Пострадавший скончался на месте. Кристутис сам позвонил в центр тревоги. Прибывшие на место полицейские задержали его в качестве подозреваемого. На время предварительного следствия его заключили под стражу, где он и находится по сей день.