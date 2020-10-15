ФОТО: Мужчина, убивший во время пьянки соседа, предстал перед судом

Процесс по делу обвиняемого в убийство соседа Алгирдаса Кристутиса должен был завершиться вчера, однако суд решил задать сторонам дополнительные вопросы.
Следующее заседание состоится 28 октября.
Согласно обвинению, 4 августа 2019 года обвиняемый употреблял в своей квартире алкоголь вместе с соседом. В ходе совместного распития горячительных напитков между мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого 63-летний обвиняемый ударил 52-летнего потерпевшего ножом. Пострадавший скончался на месте. Кристутис сам позвонил в центр тревоги. Прибывшие на место полицейские задержали его в качестве подозреваемого. На время предварительного следствия его заключили под стражу, где он и находится по сей день.
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