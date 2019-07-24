24.07.2019, 16:49
ФОТО: Мужчина на Mercedes задел два припаркованных автомобиля и сбежал
Сегодня после 15 часов на улице Лоотузе в Тарту автомобиль Mercedes протаранил два припаркованных на улице автомобиля Volkswagen.
Сегодня после 15 часов на улице Лоотузе в Тарту автомобиль Mercedes протаранил два припаркованных на улице автомобиля Volkswagen.
В результате один из автомобилей оказался на проезжей части.
После случившегося водитель Mercedes выскочил из машины и сбежал. Транспортное средство осталось на месте происшествия.
Свидетельства очевидцев указывают на то, что водитель мог быть пьян. Его личность полиции известна и сейчас идут его поиски.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
«Никогда такого не видел»: что заметили рыбаки на «Лошарике»
Младший сын Соколова рассказал, как брат убивал мать
Тренер умолял Максима сдаться. Бой, который обернулся смертью