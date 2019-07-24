ФОТО: Мужчина на Mercedes задел два припаркованных автомобиля и сбежал

В результате один из автомобилей оказался на проезжей части.

После случившегося водитель Mercedes выскочил из машины и сбежал. Транспортное средство осталось на месте происшествия.

Свидетельства очевидцев указывают на то, что водитель мог быть пьян. Его личность полиции известна и сейчас идут его поиски.