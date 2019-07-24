24.07.2019, 16:49

ФОТО: Мужчина на Mercedes задел два припаркованных автомобиля и сбежал


rus.delfi.ee
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ФОТО: Мужчина на Mercedes задел два припаркованных автомобиля и сбежал
Foto: Delfi lugeja, Erakogu

Сегодня после 15 часов на улице Лоотузе в Тарту автомобиль Mercedes протаранил два припаркованных на улице автомобиля Volkswagen.

В результате один из автомобилей оказался на проезжей части.

После случившегося водитель Mercedes выскочил из машины и сбежал. Транспортное средство осталось на месте происшествия.

Свидетельства очевидцев указывают на то, что водитель мог быть пьян. Его личность полиции известна и сейчас идут его поиски.

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