17.09.2019, 09:37

ФОТО | Мужчина из Пярнумаа позвонил в Центр тревоги: я еду в автобусе и в моей сумке бомба

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дополнено в 10:50
rus.delfi.ee
EST 28
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pommiähvardus Pärnumaa bussis Foto: Ago Tammik

Сегодня в 8:18 в Центр тревоги позвонил мужчина, который сообщил, что в его сумке находится бомба и он сейчас едет в автобусе.

Полиция моментально отреагировала и установила местоположение мужчины, используя его телефон.

"Мы установили, что это 66-летний мужчина, который ехал на автобусе из Вяндра в Пярну. Мы остановили автобус на шоссе Раквере-Сымера", — рассказал оперативный дежурный Пярнуского отделения полиции Рейн Йыгева. — На данный момент мужчина, который сообщил о бомбе, задержан".

Сумку из автобуса изъяли. На месте происшествия работают саперы, движением в целях безопасности было временно перекрыто.

Детали происшествия устанавливаются.

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