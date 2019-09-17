ФОТО | Мужчина из Пярнумаа позвонил в Центр тревоги: я еду в автобусе и в моей сумке бомба(34)
Сегодня в 8:18 в Центр тревоги позвонил мужчина, который сообщил, что в его сумке находится бомба и он сейчас едет в автобусе.
Сегодня в 8:18 в Центр тревоги позвонил мужчина, который сообщил, что в его сумке находится бомба и он сейчас едет в автобусе.
Полиция моментально отреагировала и установила местоположение мужчины, используя его телефон.
"Мы установили, что это 66-летний мужчина, который ехал на автобусе из Вяндра в Пярну. Мы остановили автобус на шоссе Раквере-Сымера", — рассказал оперативный дежурный Пярнуского отделения полиции Рейн Йыгева. — На данный момент мужчина, который сообщил о бомбе, задержан".
Сумку из автобуса изъяли. На месте происшествия работают саперы, движением в целях безопасности было временно перекрыто.
Детали происшествия устанавливаются.
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