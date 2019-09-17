ФОТО | Мужчина из Пярнумаа позвонил в Центр тревоги: я еду в автобусе и в моей сумке бомба

Полиция моментально отреагировала и установила местоположение мужчины, используя его телефон.

"Мы установили, что это 66-летний мужчина, который ехал на автобусе из Вяндра в Пярну. Мы остановили автобус на шоссе Раквере-Сымера", — рассказал оперативный дежурный Пярнуского отделения полиции Рейн Йыгева. — На данный момент мужчина, который сообщил о бомбе, задержан".

Сумку из автобуса изъяли. На месте происшествия работают саперы, движением в целях безопасности было временно перекрыто.

Детали происшествия устанавливаются.