ФОТО | Может, вы их где-то видели? Полиция расследует кражи фотокартин в Пыхья-Таллинне

Как свидетельствуют записи видеокамер, в период с 29 августа по 1 сентября выставка трижды подвергалась набегам воришек. Причем если первый раз камера запечатлела компанию несовершеннолетних, то два последующих раза действовали взрослые люди.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, выяснением личностей всех этих людей занимается полиция.

”Если в прошлом году все уличные выставки проходили в Каламая и Пельгулинне, то на этот раз мы решили порадовать также жителей Копли и Пельгуранна. К сожалению, пять выставок из десяти подверглись набегам вандалов. Несмотря на это, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы Пыхья-Таллинн стал еще более красивым и безопасным районом. В сотрудничестве с местной общиной это возможно — в качестве примера можно привести прошедший в минувшую субботу фестиваль КоплиФест”, — сказал Ярвелайд.

Старейшина района добавил, что по-прежнему надеется на то, что у совершивших кражу людей проснется совесть. ”Еще не поздно выразить раскаяние, связаться со мной и вернуть украденные картины”, — заметил он.

Организованные районной управой уличные фотовыставки проводятся в Пыхья-Таллинне уже третий год. Художественный проект начался в мае и продолжился до середины сентября. Выставки проходили под открытым небом, каждую неделю свое творчество представляли новые авторы.