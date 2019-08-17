17.08.2019, 08:43

ФОТО: Мотоциклист сбил дорожный знак и оказался в больнице

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rus.delfi.ee
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Viljandimaal sõitis teelt välja mootorrattur
Galerii: 16 pilti
Viljandimaal sõitis teelt välja mootorrattur Foto: Kenno Soo

Вчера около 23:30 на 8 км шоссе Вильянди-Рынгу произошла авария: при совершении левого поворота мотоциклист вылетел с дороги и сбил дорожный знак.

В результате столкновения со знаком мотоцикл оказался на хлебном поле и загорелся.

Водитель был доставлен в больницу.

По предварительным данным, 38-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki ZX-10R Ninja ехал со стороны Рынгу в сторону Вильнядни, но в какой-то момент по неизвестной причине отклонился с дороги. Следы торможения на месте аварии отсутствовали.

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