ФОТО: Мотоциклист сбил дорожный знак и оказался в больнице

В результате столкновения со знаком мотоцикл оказался на хлебном поле и загорелся.

Водитель был доставлен в больницу.

По предварительным данным, 38-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki ZX-10R Ninja ехал со стороны Рынгу в сторону Вильнядни, но в какой-то момент по неизвестной причине отклонился с дороги. Следы торможения на месте аварии отсутствовали.