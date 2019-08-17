ФОТО: Мотоциклист сбил дорожный знак и оказался в больнице

Вчера около 23:30 на 8 км шоссе Вильянди-Рынгу произошла авария: при совершении левого поворота мотоциклист вылетел с дороги и сбил дорожный знак.
В результате столкновения со знаком мотоцикл оказался на хлебном поле и загорелся.
Водитель был доставлен в больницу.
По предварительным данным, 38-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki ZX-10R Ninja ехал со стороны Рынгу в сторону Вильнядни, но в какой-то момент по неизвестной причине отклонился с дороги. Следы торможения на месте аварии отсутствовали.
Вербер умерла от той же болезни, что и Началова
Моряки потушили огонь, но их убило другое
Уникальный проект в Севастополе от «Интерстроя»: «двор без машин»
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник