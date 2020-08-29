29.08.2020, 17:22

ФОТО | Мотоциклист чудом остался жив: в Мяннику между деревьев натянули колючую проволоку


EST
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Männiku kõrilõikaja Foto: Erakogu

В группе мотоциклистов в социальных сетях разместили предупреждение для тех, кто ездит в районе Мяннику, потому что один человек чудом остался жив, после того как въехал в натянутую между деревьев проволоку.

Оказывается в Мяннику неизвестный натянул колючую проволоку между деревьями. Один мотоциклист остался жив лишь благодаря крепкой защите на шее — если бы не она, то удар от проволоки пришелся бы прямо по горлу.

Волость Саку сообщила, что в разговоре с другими мотоциклистами выяснилось, что подобные случаи происходили неоднократно.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о подобных инцидентах, сообщить по адресу enely.meho@politsei.ee.

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