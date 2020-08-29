ФОТО | Мотоциклист чудом остался жив: в Мяннику между деревьев натянули колючую проволоку

Оказывается в Мяннику неизвестный натянул колючую проволоку между деревьями. Один мотоциклист остался жив лишь благодаря крепкой защите на шее — если бы не она, то удар от проволоки пришелся бы прямо по горлу.

Волость Саку сообщила, что в разговоре с другими мотоциклистами выяснилось, что подобные случаи происходили неоднократно.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о подобных инцидентах, сообщить по адресу enely.meho@politsei.ee.