ФОТО | Молодые люди, разбившие автобусы полиции, приговорены к аресту
Суд приговорил к 25 суткам ареста 22-летнего и 24-летнего мужчин, которые в ночь на пятницу разбили два полицейских автобуса, припаркованных у многоквартивного дома в Пярну.
Суд приговорил к 25 суткам ареста 22-летнего и 24-летнего мужчин, которые в ночь на пятницу разбили два полицейских автобуса, припаркованных у многоквартивного дома в Пярну.
В ночь на пятницу, 29 января, полицию неоднократно вызывали с в связи с нарушением ночного спокойствия в одну из квартир дома на улице Кооли.
"Во второй раз полиция попросила покинуть квартиру двух наиболее буйных мужчин, - рассказал начальник патрульной службы Пярнуской полиции Хепнри Мурумаа.
Вернувшись к припаркованным у дома двум автобусам, полицейские обнаружили, что у одного автобуса разбито окно, а другого - боковое зеркало. Разумеется, под подозрение попали двое ушедших из квартиры нетрезвых мужчин.
Полиция нашла их поблизости от места происшествия и задержала. "Мужчины вели себя агрессивно, не подчинялись распоряжениям полиции, оказали физическое сопротивление", - добавил Мурумаа.
В отношении мужчин было возбуждено производство, к тому что камеры полицейских автомобилей запечатлели момент правонарушения.
В пятницу, 29 января Пярнуский уездный суд приговорил мужчин за поломку полицейских транспортных средств к аресту на 25 суток.
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