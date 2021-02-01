ФОТО | Молодые люди, разбившие автобусы полиции, приговорены к аресту

В ночь на пятницу, 29 января, полицию неоднократно вызывали с в связи с нарушением ночного спокойствия в одну из квартир дома на улице Кооли.

"Во второй раз полиция попросила покинуть квартиру двух наиболее буйных мужчин, - рассказал начальник патрульной службы Пярнуской полиции Хепнри Мурумаа.

Вернувшись к припаркованным у дома двум автобусам, полицейские обнаружили, что у одного автобуса разбито окно, а другого - боковое зеркало. Разумеется, под подозрение попали двое ушедших из квартиры нетрезвых мужчин.

Полиция нашла их поблизости от места происшествия и задержала. "Мужчины вели себя агрессивно, не подчинялись распоряжениям полиции, оказали физическое сопротивление", - добавил Мурумаа.

В отношении мужчин было возбуждено производство, к тому что камеры полицейских автомобилей запечатлели момент правонарушения.

В пятницу, 29 января Пярнуский уездный суд приговорил мужчин за поломку полицейских транспортных средств к аресту на 25 суток.