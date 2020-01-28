ФОТО | "Молод и глуп". Под Таллинном на скорости 172 км/ч пойман очередной "гонщик"

"Вчера в 18:00 мы зафиксировали скорость транспортного средства, двигавшегося в столицу на 14-м километре шоссе Таллинн — Нарва со скоростью 172 км/ч", — говорится в сообщении полиции.

Явно плохие погодные условия молодых людей, находившиеся в автомобиле, не беспокоили. "Водитель мог лишь в оправдание сказать, что он молод и глуп", — рассказали стражи порядка.

"Будь человеком и двигайся по-человечески!" — еще раз призывают водителей сотрудники полиции.