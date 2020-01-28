ФОТО | "Молод и глуп". Под Таллинном на скорости 172 км/ч пойман очередной "гонщик"
Несмотря на недавние трагические ДТП, некоторые водители продолжают игнорировать правила дорожного движения, отмечают сотрудники Ида-Харьюского отделения полиции, которые задержали в понедельник под Таллинном очередного гонщика, который мчался на запредельной скорости.
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