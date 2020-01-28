28.01.2020, 20:32

ФОТО | "Молод и глуп". Под Таллинном на скорости 172 км/ч пойман очередной "гонщик"

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ФОТО | "Молод и глуп". Под Таллинном на скорости 172 км/ч пойман очередной "гонщик"
Ида-Харьюское отделение полиции

Несмотря на недавние трагические ДТП, некоторые водители продолжают игнорировать правила дорожного движения, отмечают сотрудники Ида-Харьюского отделения полиции, которые задержали в понедельник под Таллинном очередного гонщика, который мчался на запредельной скорости.

"Вчера в 18:00 мы зафиксировали скорость транспортного средства, двигавшегося в столицу на 14-м километре шоссе ТаллиннНарва со скоростью 172 км/ч", — говорится в сообщении полиции.

Явно плохие погодные условия молодых людей, находившиеся в автомобиле, не беспокоили. "Водитель мог лишь в оправдание сказать, что он молод и глуп", — рассказали стражи порядка.

"Будь человеком и двигайся по-человечески!" — еще раз призывают водителей сотрудники полиции.

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