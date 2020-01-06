ФОТО | Mercedes с петербургскими номерами остановил трамвайное движение в Таллинне

Как RusDelfi сообщили из пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, авария произошла на перекрестке улицы Лаулупео и Тартуского шоссе. Столкнулись трамвай и автомобиль Mercedes-Benz.

"В происшествии никто не пострадал. Так как стороны не пришли между собой к договоренности о том, кто виноват в столкновении, то движение трамваев было остановлено примерно на полчаса и восстановилось в 18.00", — сообщили в полиции.

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